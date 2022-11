Terni | 42enne ucciso a calci e pugni per strada dopo un banale incidente - Cronaca - lanazione it

L'aggressore è scappato. Da una prima ricostruzione sembra che all'origine del pestaggio ci siano futili ...← Perugia vittoria con il cuore: batte il Genoa (1 - 0) e lascia l'ultimo posto Potrebbe anche interessarti, lavori al liceo Metelli, nuovo vertice in prefettura per fare il punto sui ...TERNI, 28 NOV. - Ucciso a calci e pugni nella notte. E' successo a Terni, nel quartiere di Borgo Bovio. Secondo quanto si apprende, la vittima è un 42enne tunisino. L'uomo sarebbe stato prima investit ...È accaduto nella notte nel quartiere di Borgo Bovio. La vittima è un tunisino che sarebbe stato aggredito dopo aver protestato e chiesto indennizzi per l’incidente ...