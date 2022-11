Svizzera | Yakin | “Ci è mancato un po’ di coraggio in avanti | nel complesso però buona prestazione”

(Di lunedì 28 novembre 2022) Il CT della, Murat, ha commentato la sconfitta subita contro il Brasile, nel corso del secondo match della fase a giorni del Mondiale 2022 in Qatar. Queste le parole del tecnico: “Abbiamo avuto buoni momenti, forse con qualche cross migliore avremmo potuto fare un risultato diverso. Avremmo anche dovuto dare più profondità al nostro gioco, ci èun po’ diin. Nelabbiamo fatto unadi squadra e dobbiamo fare tesoro di questa partita. Stiamo crescendo, anche in termini di esperienza, ci faremo trovare mentalmente pronti per la prossima partita”. SportFace.

La Svizzera si conferma squadra dall'organizzata fase difensiva, vero punto di forza della nazionale allenata da Yakin. Una formazione concentrata e corta, molto coesa fra tutti i reparti. Arbitro: Barton Cisneros (El Salvador). Angoli: 8 - 3 per il Brasile. Recupero: 1' e 6'. Ammoniti: Rieder (Svizzera) e Fred (Brasile) per gioco scorretto. Spettatori: 43.649. Vittoria e passaggio agli ottavi. Il Brasile riserva a un'ostica Svizzera lo stesso trattamento dato alla Serbia imponendosi per 1-0 e rimanendo così anche con la porta inviolata dopo due gare. Se manca il leader tecnico, tocca a quello carismatico. Anche se il ruolo sta stretto a Casemiro: è il centrocampista del Manchester United a decidere la partita.