Spread Btp - Bund chiude in rialzo a 191 punti base

Chiusura in rialzo per lo- Bund, con il differenziale di rendimento tra il bond decennale italiano e quello tedesco che si è aperto di 4 punti base, a quota 191. Il rendimento delè cresciuto di 5,6 punti, al 3,...La reazione si è vista soprattutto sul rendimento delitaliano decennale, +6 punti base, a quota 3,91%; lo/Bund sale a 192 punti base (+4 punti ...Chiusura in rialzo per lo spread Btp-Bund, con il differenziale di rendimento tra il bond decennale italiano e quello tedesco che si è aperto di 4 punti base, a quota 191. (ANSA) ...Lo spread tra Btp e i Bund tedeschi si allarga. il differenziale tocca quota 193 punti. Sale anche il rendimento del decennale italiano al 3,9% (+6 punti). (ANSA) ...