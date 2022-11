Si è conclusa a Shanghai la Settima Edizione di Italian Design Icons

Leggi su panorama

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’evento, nato da un’idea di DP Group ed organizzato da Eastant Communication & Events, come ogni anno, ha ripreso il tema dell'iniziativa annuale della Giornata delo nel Mondo “Ri-Generazione:e Nuove Tecnologie per un Futuro Migliore e Sostenibile”, manifestazione lanciata dal governoo, promossa ed organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con il contributo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura nell'ambito delle iniziative beIT e Vivere all'a. Lo scopo dell'evento è quello di creare una vetrina per le aziende del Made in Italy presenti in Cina con l’obiettivo di fornire al pubblico cinese ed internazionale un’esperienza immersiva nel...