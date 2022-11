(Di lunedì 28 novembre 2022) Era in macchina con l’ex: forse lui voleva vederla l’ultima volta, voleva chiarire qualcosa. O almeno lei così pensava. Ma si sbagliava perché l’uomo, stando al suo racconto, l’avrebbea bottigliata in. Questo è quello che è successo ieri, intorno alle 13, nel III Municipio, nella zona tra Montesacro e Fidene: è qui, vicino una gelateria tra via Jacopone da Todi e via Nomentana, che una donna ha chiesto aiuto. Poco prima era statada quell’uomo e con lasanguinante era scesa dall’auto per fuggire. E trovare riparo, sentirsi al sicuro. Tentato omicidio a, 64enne pestata di botte dai familiari: è gravissima Il racconto della vittima La vittima, una donna di 50 anni, ha chiesto aiuto alla Polizia, si è presentata al ...

Il Corriere della Città

Un operaioche ha perso il posto di lavoro se non ne trova un altro dopo otto mesi cosa fa, ...in particolare su temi assenti nella legge di Bilancio come il salario minimo" mentre "il 17 a,...E tali modi di dire li conosce bene anche Iader Giraldi, ilfaentino che sarà in gara alla ... Giraldi è noto a Faenza, anche se da qualche anno vive adove fa l'imprenditore di una società ... Roma, 50enne aggredita e presa a bottigliate in testa dall’ex compagno: ‘Aiutatemi’ Era in macchina con l’ex compagno: forse lui voleva vederla l’ultima volta, voleva chiarire qualcosa. O almeno lei così pensava. Ma si sbagliava perché l’uomo, stando al suo racconto, l’avrebbe aggred ...ANAGNI – Nel pomeriggio del 22 novembre i Carabinieri della Stazione di Anagni (Fr) hanno proceduto all’arresto di un 50enne del luogo ... emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, dovendo ...