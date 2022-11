Pandoravirus | il Permafrost restituisce un virus di 50mila anni fa | ecco di cosa si tratta

(Di lunedì 28 novembre 2022) Uncongelato per millenni nelè tornato alla luce, dopo essere stato scongelato in laboratorio. E' un"gigante" del genereed è il più antico mai riportato in vita ...

Un virus congelato per millenni nelè tornato alla luce, dopo essere stato scongelato in laboratorio. E' un virus "gigante" del genereed è il più antico mai riportato in vita fino a oggi. La sua età stimata è di ......è stato recuperato in uno strato disituato 16 metri sotto il fondale di un lago della Jacuzia, nella parte orientale della Siberia. Si tratta di un virus gigante del genere, ...Un virus rimasto intrappolato nel permafrost quando la Terra era ancora calpestata dai Neanderthal è tornato in vita dopo essere stato scongelato in un laboratorio: ha 48.500 anni ed è il più antico m ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...