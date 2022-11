Napoli World 2022 | il programma del primo showcase festival

(Di lunedì 28 novembre 2022)nasce come seconda edizione di Music Connect-Italy dopo Pistoia nel 2021, da un’idea di Davide Mastropaolo e Fabio Scopino.è undi “music”, importante evento live rivolto ai musicisti e addetti ai lavori del campo musicale ma aperto alla città. Nasce come seconda edizione di Music Connect-Italy

MEI – Meeting degli Indipendenti

South Korea's defender #04 Kim Min - jae reacts during the Qatar 2022Cup Group H football ... Per quanto riguarda la Corea e soprattutto il, sono ancora incerte le condizioni di Kim ...La serata si è svolta all'interno del FIRSTPIZZA SUMMIT. Da Michele, è la migliore catena ... Da 150 anni nel cuore di Forcella, a, e oggi con sedi dislocate tra Giappone, Inghilterra, ... Napoli World 2022, scopri il programma del primo showcase festival e meeting b2b internazionale. – MEI – Meeting degli Indipendenti Napoli World 2022, dal 7 al 10 dicembre. Il fitto programma artistico prevede concerti promozionali per artisti affermati ed emergenti.Napoli World 2022, dal 7 al 10 dicembre: 17 live showcase, due workshop e due panel con i migliori rappresentanti della cultura musicale partenopea Napoli World 2022 è un festival di “world music”, ...