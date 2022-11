Juventus | Agnelli si dimette | via tutto il CdA

©LaPresseUno di questi potrebbe arrivare direttamente da Madrid e si tratta di Marco ... Lo spagnolo da tempo è nel mirino die Milan che sono alla ricerca di un calciatore con quelle ...Calciomercato, con Karsdorp in uscita, Mou avrebbe la soluzione estera pronta per l'estate: i dettagli. ... Come sappiamo Karsdorp lascerà la Roma e in un certo senso il club di Andreaè ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...