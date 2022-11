Ischia | Rosato Iv | ' Conte mente sul condono | il suo governo ha fatto una scelta precisa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) Roma, 28 nov (Adnkronos) - "Penso che l'articolo si chiamasse, che quelladel1 avesse un doppio significato: ribadire che quelle case potevano essere sanate e che dall'altra parte c'era unapolitica di dare un segnale che sugli abbattimenti non si sarebbe proceduto come si doveva procedere". Lo ha detto Ettore, presidente di Italia viva, a 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. "Ilhaunadice una bugia quando dice che non haun, c'è scritto nel titolo del Decreto. Ricordo che il ministro Costa, all'epoca ministro dell'Ambiente, diede parere ...