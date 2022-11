Genoa | Blessin allena la squadra con sullo sfondo l'ombra di Bjelica

, i numeri diNelle ultime partite, ilha raccolto due sconfitte esterne (contro Reggina e appunto Perugia ) e due pareggi in casa (con Brescia e Como ). Due punti sui dodici ...L'esonero di Alexanderè semplicemente l'unica soluzione attuabile in casaper uscire da una crisi inaspettata ma evidente. E non tanto, o non solo, per il risultato maturato ieri a ...La dirigenza del Grifone sta sondando Andreazzoli, già al Genoa nel 2019, ma in corsa c’è anche l’ex Spezia Bjelica ...Dunque il Genoa riprenderà gli allenamenti solo mercoledì prossimo ... delle televisioni sono la fotografia di uno scollamento tra giocatori e tecnico, con Blessin che non ha usato mezze misure ...