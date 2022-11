F1 | annunciate delle modifiche al tracciato di Jeddah in vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2023

(Di lunedì 28 novembre 2022) I promotori deldi Formula Uno hanno annunciato che verranno apportateal layout del circuito diper motivi di sicurezza indel weekend di gara previsto dal 17 al 19 marzo del. Novità che arrivano in seguito alle critiche da parte di alcuni piloti a proposito della larghezza del(troppo stretto in alcuni punti) e della scarsa visibilità nelle curve cieche. Uno scenario complesso e accentuato ulteriormente dal fatto che la pistaè anche la più veloce del Mondiale. Unapiù importanti riguarda la sequenza sinistra-destracurve 22 e 23, in cui si è ...

