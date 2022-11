Dopo Ftx anche BlockFi chiede il Chapter 11 | nel limbo altri 100mila cripto investitori

(Di lunedì 28 novembre 2022) La società ha dichiarato nella dichiarazione di avere circa 257 milioni di dollari in contanti e sta avviando un «piano interno per ridurre considerevolmente le spese, compresi i costi del lavoro».

I rapporti trae BlockFi I due casi sono strettamente legati. La società di Sam Bankman - Fried aveva emesso un credito di 400 milioni di dollari nei confronti di BlockFi. L'amministratore ...Gia' lo scorso 11 novembre,il caos innescato da, la piattaforma di criptovalute aveva bloccato la possibilita' per i clienti di ritirare gli asset. Secondo i documenti presentati in ...BlockFi, fondata dai fratelli Winklevoss, protagonisti di una causa multimilionaria con Mark Zuckerberg e Facebook, aveva ricevuto una iniezione di capitale in luglio da parte di Ftx. Secondo i ...BlockFi ha dichiarato di avere più di 100 mila creditori con debiti e attività che vanno da 1 a 10 miliardi di dollari.