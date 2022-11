Corona virus | tre morti in Rsa di Scorrano | contagi in quindici strutture del leccese Allarme lanciato dall' azienda sanitaria locale

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 28 novembre 2022) Nonostante lo stato di emergenza sia cessato, ilcontinua a circolare diffusamente e iaumentano anche in provincia di Lecce. Prova ne è il numero di casi rilevati in diverse Rsa ed Rssa: sono 15 lecon ospiti positivi tra cui 6 con più di 10 casi e 4 con più di 20 casi. Lo fa sapere in una nota la Asl di Lecce che raccomanda vaccinazione antiCovid per anziani, fragili e immunocompromessi. Tra le più colpite la Rsa Villa Santa Lucia didove su 30 ospiti 29 sono risultati positivi: 3 di loro sono purtroppo deceduti, 2 sono stati ricoverati, uno di loro non era vaccinato, l’altro non aveva completato il ciclo primario di vaccinazione. Gli altri, ancora in struttura, sono monitorati da medici e infermieri del Distretto Socio Sanitario di Maglie. ...