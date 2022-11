ASL di Sanremo | Concorso per 15 Tecnici di Laboratorio

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 28 novembre 2022) L’Azienda Socio Sanitaria Ligure 1 Imperiese di Bussana diha indetto unPubblico per la ricerca di 15 Figure come Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico diBiomedico, trattasi di Personale in categoria D. Per queste Posizioni é previsto inquadramento con contratto a tempo indeterminato. Si comunica inoltre che 4 dei 15 Posti sopra citati sono riservati ai Volontari delle Forze Armate. Bando diIn attuazione della deliberazione n. 675 del 9 settembre 2022 é indettopubblico, a tempo indeterminato, per la copertura di: quindici posti di collaboratore professionale sanitario - Tecnico sanitario dibiomedico, categoria D, di cui quattro riservati per i volontari delle FF.AA., ai sensi ...