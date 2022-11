Traffico Roma del 27-11-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 novembre 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione ci sono difficoltà con la carreggiata interna del raccordo anulare un incidente sta provocando incolonnamenti tra il bivio con laL’Aquila uscita Prenestina in direzione quindi Appia sulla restante rete Viera cittadina non si evidenziano particolari impedimenti poco ilregistrato al momento al centro abbiamointenso Pro con ero allentamenti sul lungotevere tra l’isola Tiberina e Ponte Regina Margherita in Prati per un evento commerciale chiusa alPiazza dei Quiriti sempre in Prati manifestazione analoga anche in piazza Santa Maria delle Grazie manifestazione mercato anche al Trieste in Piazza Caprera Mostra Mercato anche a Montesacro alto nella zona di talenti con la chiusura alfino a questa sera di ...