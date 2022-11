Roma | prove di tregua con Karsdorp

(Di domenica 27 novembre 2022) Lastarebbe provando a ricucire la frattura con Rickdopo la lite con José Mourinho e l’allontanamento dalla squadra Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, lavorrebbe concludere la vicenda legata a Rickin maniera indolore. Tiago Pinto è infatti al lavoro per ricucire il rapporto con l’esterno olandese in vista del mercato di gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Mourinho non ha nessuna intenzione di reintegrarlo dopo averlo accusato di tradimento nel post gara di Sassuolo -. Tiago Pinto lo sa e sta cercando di ricucire formalmente i rapporti per andare ... "Quello che sappiamo fare bene è risollevarci quando la sorte o i nostri errori ci mettono in ... Quanto più dure sono state le difficoltà che abbiamo affrontato, tanto più abbiamo saputo ripartire. ROMA (ITALPRESS) – "Quello che sappiamo fare bene è risollevarci quando la sorte o i nostri errori ci mettono in ginocchio; quindi, fare ...