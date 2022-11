... Lady Anne Glenconner, che fu damigella d'onore all'incoronazione della defuntanel giugno ... La Glenconner ha criticato in particolare una scena che riguarda ladella sorella del Principe ...Un trauma emotivo che Hendrix si portò dietro fino alla sua: ad agosto del 1970 Jimi raccontò ad alcuni amici di aver sognato di aver fatto l'amore con laCleopatra d'Egitto, per poi ...Morte Regina Elisabetta, l'ultimo segreto è sconvolgente: brividi per tutti. A quasi tre mesi dal decesso la rivelazione clamorosa ...Un nuovo libro bomba starebbe per svelare la malattia e le presunte reali cause della morte della Regina Elisabetta.