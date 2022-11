Kiev | raid su reti elettriche a Kherson | luce a meno del 5 per cento delle case

(Di domenica 27 novembre 2022) I bombardamenti russi sulla città meridionale dihanno preso di mira le linee, oltre ai quartieri residenziali più popolosi: ieridel 5% dei residenti aveva la corrente in ...

Agenzia ANSA

I bombardamenti russi sulla città meridionale di Kherson hanno preso di mira le linee elettriche , oltre ai quartieri residenziali più popolosi: ieri meno del 5% dei residenti aveva la corrente in ...ROMA, 27 NOV I bombardamenti russi sulla città meridionale di Kherson hanno preso di mira le linee elettriche, oltre ai quartieri residenziali più popolosi: ieri meno del 5% dei residenti aveva la ... Kiev,raid su reti elettriche a Kherson,luce a meno 5% case "L'esercito di Mosca continua a distruggere le infrastrutture energetiche di Kherson. Anche oggi hanno preso di mira le linee elettriche che forniscono la luce alla città" I bombardamenti russi sulla ...Lunghe code in auto e stazione ferroviaria presa d'assalto. In migliaia stanno cercando di lasciare Kherson, la città ucraina bersaglio negli ultimi giorni ...