Irene Cara | è morta a 63 anni l’interprete di Fame

Leggi su zon

(Di domenica 27 novembre 2022) Si è spenta a 63, la cantante e attrice, nome d’arte diEscalera, nella sua casa in Florida. A darne il triste annuncio tramite comunicarlo è stata la sua agente, Judith D. Moose, sebbene le cause della morte non siano state specificate. Ecco le parole della Moose: “È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di. La famiglia diha chiesto privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un’anima bella la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film. Non riesco a credere di doverlo scrivere, per non parlare della notizia. Vi prego di condividere i vostri pensieri e ricordi di. Leggerò ognuno di essi e so che lei sorriderà dal cielo. ...