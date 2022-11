Genoa | Blessin a rischio esonero | in pole position un ex rossoblù

Leggi su rompipallone

(Di domenica 27 novembre 2022)arriva sulla panchina dello scorso gennaio per provare a salvare la squadra dalla retrocessione, dopo una prima parte di campionato deludente. L’impresa non riesce: il Grifone retrocede in Serie B, ma l’allenatore tedesco rimane sulla panchinana, grazie al gioco convincente. In questo avvio di stagione, ilha ottenuto 23 punti e si trova terza in classifica, a pari punti con il Brescia: nonostante ciò, sulla sponda rossoblu dinon arriva la vittoria da un mese.La sconfitta contro il Perugia può essere decisiva per il futuro di: la dirigenza sta riflettendo su un possibile cambio in panchina; Aurelio Andreazzoli, già sulla panchina del Grifone nel 2019, il primo ...