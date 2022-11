Cragno-Napoli | l’agente | “Alto l’interesse degli estimatori in Serie A”

(Di domenica 27 novembre 2022) Dalla scorsa sessione di mercato al centro delle trattative delc’è stata la ricerca di un nuovo portiere che potesse sostituire l’uscente Ospina. Gli azzurri, poi, hanno deciso di puntare su Meret ma oratornasu un altro nome. Si tratta di Alessio, portiere del Monza in prestito dal Cagliari. La L'articolo

Queste le parole di Graziano Battistini: Tutte le news sul calciomercato e sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...... agente di Alessio, è intervenuto in diretta anche ai nostri microfoni di CalcioNapoli24.it per parlare del possiible interesse delper Alessio. Queste le sue parole: 'E' una ...Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Radio Sportiva parlando del proprio assistito: “Cragno E' una ...Arrivano le parole dell'agente che si sfoga per la situazione del suo assistito, definita 'grottesca': tifosi spiazzati ...