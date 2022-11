Casamicciola | soccorritori individuano altre 3 vittime Bilancio può salire a 8 vittime

(Di domenica 27 novembre 2022) Le squadre deiall’opera nella zona di via Celario, quella più colpita dall’alluvione didi ieri, hanno individuato ed estratto dal fango la quinta vittima.duesono state individuate, nella stessa zona, ma non è stato ancora possibile liberarle dal fango. I cani ‘molecolari’ hanno rintracciato probabilmente anche l’ottava vittima di cui adesso iconoscono la posizione. Al momento inon divulgano i nomi delleanche perché per alcune di loro l’identità non è stata ancora annunciata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

AGI - Il lavoro incessante deiha portato a trovare il corpo della quarta vittima della frana aTerme, sull'isola di Ischia. Non si conoscono dettagli del ritrovamento. Protezione civile, vigili del fuoco, ...2022 - 11 - 27 14:18:01 Ritrovato terzo corpo senza vita: è un'anziana È stata recuperata la salma di una terza vittima dell'alluvione di. Nella zona di via Celario iche da ...Non ci sono solo soccorritori, tra le squadre giunte oggi ad Ischia per la strage di Casamicciola: insieme a loro anche carabinieri forestali con mezzi, droni e geologi specializzati in dissesto idrog ...