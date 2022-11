Soumahoro | le scuse | il razzismo Ma per frenarlo sulla “radicalità posturale” ci vorrebbe un amico

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 26 novembre 2022) C’è una dose dinello scandalo sollevato attorno ad Aboubakar? Certo. C’è quando si tratta di quelli che vengono a portarci via i lavori che noi italiani non vogliamo più fare, figurarsi con uno che è venuto a portarci via il lavoro di parlamentare, il posto più ambito da noi italiani. E meno male che non ci ha portato via una bellissima donna bianca, e si è innamorato di una bellissima donna ruandese. (“Tu i campi ci guasti / tu il pane c’involi / i nostri figlioli / per noi li vogliam. / Va’ fuora d’Italia / va’ fuora o stranier!”). Non conosco, ma ho guardato la puntata di Corrado Formigli, e sono stato sconcertato dalla domanda finale che Formigli gli ha rivolto, che non so citare letteralmente, ma aveva due corni: “Chiedi scusa?” e “La tua corsa si ferma qui?”. Formigli si è fatto prendere la mano, ...