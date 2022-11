Nyemar out | le idee di Tite

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 novembre 2022) Il Brasile perde Neymar almeno fino agli ottavi edeve correre ai ripari, la selezione verdeoro ha diverse alternative Il Brasile perde Neymar almeno fino agli ottavi edeve correre ai ripari, la selezione verdeoro ha diverse alternative. In difesa a destra al posto di Danilo dovrebbe esserci Dani Alves, mentre i dubbi sono davanti. Il Ct ha diverse opzioni da poter utilizzare in vista del prossimo match. La prima è utilizzare Paquetà come regista avanzato con l’inserimento di Fred in mezzo al campo con Casemiro. Oppure, quella più probabile è l’utilizzo di Rodrigo dietro a Richarlison. Il Brasile perde la sua stella ma non la voglia e ledi questo Mondiale in Qatar. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.