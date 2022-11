NoiPa cedolino dicembre | confermate date emissioni e pagamenti

Quando saranno liquidati Gli arretrati non saranno liquidati suldi dicembre, ma con emissione a parte con valuta prima di Natale, questo perchéemetterà gli stipendi di dicembre il ...... si ricorda, entro lo stesso termine verrà emesso anche ilcon lo stipendio del mese. Sia la tredicesima mensilità che lo stipendio di dicembre vengono quindi corrisposti in tre ...NoiPa sta completando le operazioni riguardanti il pagamento del bonus 150 euro. Giova ricordare che per ciò che concerne i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (dunque scuola compresa), il paga ...Stipendio novembre: da oggi il cedolino è già visibile su NoiPA per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e determinato ...