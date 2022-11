Manovra | l' allarme del sindaco Gualtieri | ' Tagliati i fondi per la metro C | effetto devastante'

leggo.it

'Metro, effetto devastante per il futuro di Roma se non arrivano i fondi'. Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un'intervista al Messaggero. Nelle bozze della manovra di bilancio non sono stati inseriti i 2,1 miliardi di euro necessari per completare la Metro C. Compresi gli 1,2 miliardi senza i quali non si può sbloccare la tratta T2 tra piazza Venezia e ... cifra non esorbitante considerando i volumi complessivi della manovra. Rischiavano invece di diventare problematici i rilievi sull'aspetto 'penalizzante' delle norma. Dietrofront su Opzione donna. Sembra destinata a saltare la modifica introdotta dal governo in manovra che avrebbe legato la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici al numero dei figli.