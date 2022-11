Maltempo nel Sannio tra allagamenti e alberi caduti

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ilha creato problemi e disagi in Valle Caudina, nel Fortore e in Valle Telesina. A Montesarchio e Bonea sono numerosi i garage allagati. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea hanno lavorato duramente per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite. Problemi anche in Valle Telesina soprattutto per la caduta di. Qualche infiltrazione d’acqua si è registrato nel capoluogo ma i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale stanno lavorando affinché tutto possa tornare sotto controllo. (foto repertorio) L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ilha travolto il Sud con nubifragi violenti e drammatiche frane sull'isola d'Ischia, ma non piove su tutta l'Italia. Il portale 'meteogiuliacci.it' conferma checorso della prossima ...... sarebbero pronti a muovere verso le località colpite dal. Il Ministro della Difesa Guido ...ringraziare le istituzioni che in queste ore sono impegnate nelle operazioni di soccorso, ... Maltempo nel Siracusano, “massima prudenza”, colpita la zona sud A Castellammare i cittadini bloccati in casa. A Sarno crolla un’impalcatura, a Pianura strade allagate e inaccessibili. Borrelli: “Infrastrutture non reggono, occorre piano di verifica in tutta la Cam ...Frana per il maltempo e paura a Ischia, a Casamicciola Terme. Sabato mattina intorno alle 5 si è originata una frana dalla parte alta di via Celario, che ha raggiunto ...