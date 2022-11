Lodo Guenzi a TPI | “Non abbiate paura della complessità”

Leggi su tpi

(Di sabato 26 novembre 2022) Il bolognese, frontmanband Lo Stato Sociale, è un artista iperattivo dalla parlantina forbita che, terminato l’impegno televisivo nel programma Le Parole di Massimo Gramellini, si è lanciato in una intensa carriera di attore, che lo vedrà al cinema dal 24 novembre nella commedia La California di Cinzia Bomoll, poi dal 1 dicembre su Prime Video in Improvvisamente Natale al fianco di Diego Abatantuono e Violante Placido, diretto da Francesco Patierno e infine, anche in teatro con Trappola per Topi, commedia noir di Agatha Christie, diretta da Giorgio Gallione (dal 25 al 27 novembre a Bologna al Teatro Duse e poi in tournée in tutta Italia, con date sparse per gli impegni disul set dell’ultimo film di Pupi Avati). Un racconto corale che vede un gruppo di sconosciuti bloccati in un albergo, ...