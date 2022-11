Le pagelle di Francia-Danimarca 2-1 | Bleus qualificati

...00 Panathinaikos - ASVEL 77 - 58 20:30 Barcelona - Baskonia 96 - 84 Visualizza Euroleague CALCIO - MONDIALI QATAR 11:00 Tunisia - Australia 0 - 1 14:00 Polonia - Arabia Saudita 2 - 0 17:00- ......mirate , su misura, potremmo dire. In questo modo potrete registrare il rendimento dei campioni per cui tifate senza doverli cercare tutte le volte in giro per il sito. Oggi gioca la...Le pagelle di tutte le partite di Qatar 2022: i voti della redazione di GOAL dopo ogni match dei Mondiali. QATAR (5-3-2): Al-Sheeb 4.5; Rò-Rò 5.5, A. Hassan 5, Ahmed 5, Hisham 5, Khoukhi 5.5; Hatem 5, ...La Francia, vince contro la Danimarca e si qualifica agli ottavi di finale con un turno d'anticipo. Ancora una volta i francesi si impongono e lo fanno nel segno di Kylian Mbappé, autore di una doppie ...