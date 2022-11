Kickboxing | Mattia Faraoni vs Charles Joyner in tv | programma | orario e streaming

(Di sabato 26 novembre 2022)contronell’evento ‘Superfights Roma: la resa dei conti’. A Cinecittà World il fighter romano inseguirà il titolo mondiale cat -95kg della International SportAssociation (ISKA). Nel primo match, fu fermato dai medici a causa di un malore nella notte precedente all’incontro. Oravuole riprendersi tutto. Si combatte sabato 26 novembre e la main card scatterà alle 20:00. L’incontro principale però non dovrebbe avere luogo prima delle 22:30 o 23:00. Sarà possibile seguire l’incontro tra(e l’intero evento) in diretta tv oesclusiva su Dazn. Sul ring romano occhi puntati su Roberto Oliva, ...

Di seguito la card al completo con orario d'inizio alle 20:00 fino all'incontro clou diFaraoni. Nella sua Roma, Faraoni vuole scrivere una pagina di storia del suo sport. Di fronte a lui, ......di maggior richiamo vedranno opposti Roberto Ignat del Team Petrosyan Academy e Lapo Golini del Team Monis, Maicol Filice della TBL Prato e Adam Stroppa della Fight House Pesaro, e...L'incontro,valido per il mondiale Iska e inizialmente previsto lo scorso giugno, era stato rinviato per un malore del figher romano. Appuntamento sabato a ...C’è grande attesa per vedere Mattia Faraoni all’opera sul ring contro Charles Joyner per il titolo ISKA (cat -95kg). Nella cornice di Cinecittà World il fighter romano cerca il riscatto contro il ...