Incidenti stradali | due donne ferite a Siena - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 26 novembre 2022) Una 77enne a piedi investita da un'auto in via Piccolomini e una 47enne coinvolta nello scontro fra due auto in viale ...

Agenzia ANSA

Una 77enne a piedi investita da un'auto in via Piccolomini e una 47enne coinvolta nello scontro fra due auto in viale ...Un 26enne di Falconara Marittima (Ancona) è morto in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 33 all'altezza di Chiaravalle. Attilio Ambrogetti, questo il nome della vittima, avrebbe perso il ... Incidenti stradali: auto contro albero, muore 26enne CATANZARO – Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato e distaccamento volontario di Girifalco sono intervenute alle 18.45 circa sulla Strada Provinciale del ...La vettura su cui viaggiavano è finita in un fossato, ma la dinamica non è chiara. I tre sono stati portati in ospedale per gli accertamenti ...