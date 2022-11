Attenta Juve che ti scippano Kostic | l’offerta da capogiro che fa tremare

(Di sabato 26 novembre 2022) Filipè stato un grande colpo di mercato della, ma le sue prestazioni stanno convincendo anche diverse squadre per acquistarlo. Il mercato estivo dellantus è stato sicuramente di primissimo piano, con i bianconeri che avevano l’intenzione di poter costruire una grande squadra che potesse tornare al vertice, con Filipche è stato un suo grande acquisto, ma ora è sotto la lente di ingrandimento di una super potenza d’Europa. LaPresseAvere grandi giocatori sicuramente è il sogno di tutti i tifosi delle squadre di calcio, perché sono questi che danno l’opportunità di poter strappare grandi traguardi. Non ce ne vogliono i santoni e i santini di allenatori in panchina, coloro che pensano che basti solamente la tattiche determinate idee per poter arrivare al risultato, perché il tutto deve essere ...

La Juventus da tempo ha preso contatto con lo Spezia (dove segue anche il laterale destro Holm) ed è vigile e: Kiwior convince per l'età, per il fatto di essere mancino e per la qualità ...Insomma, servirà laperfetta, concentrata eai dettagli, perché di fronte ci sarà non solo la capolista del girone " a punteggio pieno dopo due gare ", ma anche una delle squadre più in ...La strada per arrivare a Jakub Kiwior potrebbe rivelarsi più complicata del previsto per la Juve. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, il difensore ...La Juventus non sarebbe l'unica big di Serie A ad aver messo gli occhi su Jakub Kiwior, difensore centrale classe 2000 dello Spezia che sta giocando il mondiale con la nazionale polacca: stando a quan ...