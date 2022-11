Amadeus annuncia | “Il 4 dicembre saprete quali saranno i big di Sanremo 2023”

(Di sabato 26 novembre 2022)– foto di Marco Rossi per Ufficio Stampa Raihato che domenica 4, durante il Tg1 delle ore 13:30, comunicherà i nomi dei Big in gara al Festival di. L'articolo L'Opinionista.

Stefano Colettasul Festival di Sanremo: 'Sarà tutto straordinario' Oltre a parlare di Non ... Suha sottolineato: 'Conosce la musica, lavora con gli artisti ai singoli pezzi, persino ...Sanremo 2023 , è cominciato il conto alla rovescia. I big del Festival saranno resi noti domenica 4 dicembre al TG1 delle 13.30. Lo, intervenuto alla Milano Music Week, nell'incontro 'Il Sanremo che verrà', moderato dal VA Talent & music, Luca De Gennaro. Sul palco, la vicedirettrice Rai Federica Lentini. E sui ...SANREMO – Amadeus ha annunciato che domenica 4 dicembre, durante il Tg1 delle ore 13:30, comunicherà i nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2023.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...