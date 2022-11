A Milano apre le porte ai passeggeri la metro M4

(Di sabato 26 novembre 2022) (Adnkronos) – . “Sono molto felice di essere oggi aper consegnare ai cittadini questa nuova lineapolitana, prima tratta della M4, e i giardini che abbiamo costruito su viale Argonne. Questo è il frutto della competenza e dell’impegno di tutte le donne e di tutti gli uomini che hanno lavorato per realizzare quest’infrastruttura in un momento particolarmente difficile. E’ un successo molto importante per Webuild, che continua a consegnare a clienti e cittadini nuove infrastrutture sostenibili e di eccellenza” sono le parole dell’amministratore delegato di Webuild, Pietro Salini. L’inaugurazione riguarda le prime sei stazioni dellaM4: 5,4 chilometri di linea che collegano in 9 minuti l’aeroporto di Linate a Dateo, trasformando il volto della città e rappresentando la prima tratta di un progetto ingegneristico ...

Ci sono poi in programma i lavori per realizzare altre metropolitane, il prolungamento fino a Monza "che toglierà traffico" e la linea 6 "che riteniamo sarà l'ultima per". In conclusione, Sala ...le porte ai passeggeri la metro M4. "Sono molto felice di essere oggi aper consegnare ai cittadini questa nuova linea metropolitana, prima tratta della M4, e i giardini che abbiamo ...Al Mare Culturale Urbano “Musica dalla strada a mare” con Paolo Negri che ripercorrerà la storia della musica italiana e internazionale L’ IMPERDIBILE EVENTO FINALE CURATO DA COLAPESCE E DIMARTINO! Pr ...Metropolitane: Milano, apre la nuova M4 "blu" e per due giorni è gratis Da questa mattina la città di Milano ha fisicamente 5 linee metropolitane, ha infatti aperto la "blu", la M4. La nuova metro ha ...