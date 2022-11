Violenza sulle donne | la Capitale fa paura | ”Il 74 | 6% di tutti i casi denunciati nella regione Lazio”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma fa: strade, parchi, vicoli poco illuminati. Lehannodi camminare da sole, e a buon diritto: per quasi 9su 10, di fatto, di sera è meglio non camminare per queste strade, almeno non farlo da sole. Il timore è così forte che in una scala da 1 a 7, la percezione di sicurezza dellea Roma si ferma a 3,6. I fatti di cronaca delle ultime settimana, poi, non fanno che incrementare l’apprensione. In generale, però, la cronaca è zeppa di violenze, in casa, in strada, ovunque. E il dato non ne vuol sapere di fermarsi. Roma, lafa: aumentano le denunce Per quanto riguarda i maltrattamenti familiari contro le, la sola città di Roma assorbe il 74,6% di ...