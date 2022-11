Violenza donne | Balata consegna pallone rosso a Meloni e Abodi

2022 - 11 - 25 15:09:32 Anche a Venezia un flash mob: i muri del silenzio Anche in Laguna va in scena un flash mob in occasione della Giornata mondiale contro lasulle. È il progetto ' I Muri del Silenzio ' di Mjriam Bon e Giusy Versace. Dieci gondole hanno sfilato lungo il Canal Grande restituendo al pubblico dieci immagini fotografiche in ...Il Gruppo Acea aderisce alle iniziative di sensibilizzazione per la Giornata Internazionale per l'eliminazione dellacontro le, proseguendo il suo impegno nella promozione dei principi di inclusione e valorizzazione delle diversità, nonché nella prevenzione e contrasto di ogni forma di ...La Fondazione Libellula nasce con lo scopo di agire su un piano culturale per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e la discriminazione di genere. Attraverso il proprio Network, Libellula ...(Teleborsa) - Il Gruppo Acea aderisce alle iniziative di sensibilizzazione per la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, proseguendo il suo impegno ...