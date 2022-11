Viola Valentino | le accuse rivolte al marito sul reddito di cittadinanza

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ildiè un argomento più caldo che mai in questi giorni e seguendo Pomeriggio 5 salta fuori l’accusa aldi. Francesco Mango,della cantante, percepisce ildipur lavorando? Quanti casi conosciamo come questi? Sotto la lente di ingrandimento in tv finisce indirettamente, in collegamento con Barbara D’Urso. Suonon c’è, ha l’influenza e il sospetto è che gli sia venuta dopo avere capito che avrebbero parlato di lui. La conduttrice manda in onda una Instagram story della giornalista Patrizia Groppelli, riguarda ildi. L’accusa è diretta, ...