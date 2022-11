Un accessorio banale più diventare stellare

Leggi su iodonna

(Di venerdì 25 novembre 2022) In perfetta armonia con i fashion diktat delle sfilate autunno inverno 2022/2023, le sciarpe lunghe completano con eleganza i look delle star. In versione street-cool per Emily Ratajokwski, cocoon per Katie Holmes e da diva in incognito per Michelle Williams. 5 modi per indossare la sciarpa guarda le foto Sciarpe lunghe da star: con il bomber di pelle come Emrata Vistosa senza esagerare, colorata ma dalla texture preziosa. La maxi sciarpa secondo Emily Ratajkowski è il finissage imprescindibile per il look street-style invernale comodo e chic. Unavvolgente, un accento di ...