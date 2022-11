Ucraina | ministro Esteri Gb a Kiev | ' parole non scalderanno | servono aiuti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022), 25 nov. (Adnkronos) - Ildeglibritannico James Cleverley è in visita in. Accanto a una foto postata su Twitter che lo ritrae con l'omologo ucraino Dmytro Kuleba, ha scritto che "lenon bastano. Lenon faranno accendere le luci quest'inverno. Lenon proteggeranno dai missili russi. La Gran Bretagna non si limita a parlare di, noi forniamo un supporto concreto per la difesa dell'. Grazie, Dmytro Kuleba, per avermi invitato a". Come riporta la Bbc, Cleverly ha annunciato un nuovo pacchetto di, tra cui ambulanze e auto blindate. Inoltre, l'riceverà 3 milioni di sterline per ...