La Gazzetta dello Sport

Il 14 dicembre prossimo, giorno in cui è stata fissata dall'attuale CdA l'assemblea degli azionisti, con la ricapitalizzazione societaria all'ordine del giorno, sarà il primo, vero, crocevia ...Ma è uno scudetto sui generis, a cui punta anche il West Ham e per illa corsa rischia di ... Prestato allae poi, a gennaio, all'Ajax, ha continuato ad avere grossi problemi fuori dal campo, ... Samp, quale futuro L’ostacolo-Ferrero e il disperato bisogno di denaro L’ex presidente ha parlato in tv attaccando i tifosi, creando così un’ulteriore frattura con i sostenitori blucerchiati che scenderanno in piazza sabato sera. Il CdA gli chiede di ricapitalizzare: lo ...Il comunicato de La Sud è chiaro: coloro che scenderanno in strada lo faranno senza bandiere e solo per l'U.C. Sampdoria ...