Riuscire a scoprire la presenza di un tumore solo con un prelievo di sangue | è la grande speranza

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 25 novembre 2022)ladi uncon undi, quando la malattia è ancora ai suoi primissimi stadi e non ha dato altri sintomi. È lacosì da attuare cure tempestive e poco invasive che possono condurre ad una guarigione definitiva. Per rendere più vicina questamolti scienziati lavorano ogni giorno, come dimostrano i progressi illustrati da uno studio presentato durante il congresso annuale della European Society for Medical Oncology – Esmo. Un gruppo di scienziati americani ha messo a punto un test delin grado di riconoscere con precisione oltre 50 tipi di cancro e identificare in quale tessuto ilha origine, prima ...