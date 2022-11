Pagelle Qatar-Senegal 1-2 | Mondiali calcio 2022 | voti in diretta

Leggi su oasport

(Di venerdì 25 novembre 2022)Barsham, 6: preferito al disastroso Al-Sheeb, riesce quantomeno a non sfigurare. Incolpevole sui due gol del, avventuroso in un paio di uscite avventate. Pedro Miguel, 6: sulla sinistra accende un bel duello con Sabaly. Buoni gli scambi con un ispirato Afif, si fa vedere spesso nella metà campo avversaria. Ahmed, 6: tra i più positivi della squadra di Sanchez Bas, provoca anche l’ammonizione dell’attaccante Dia. Ottimo in fase di distruzione del gioco avversario, pecca invece in fase di spinta. In ritardo su Sabaly, riceve anch’egli un giallo. Mohammad, 6,5: sfiora l’1-2 a metà ripresa, è straordinario nel controllo e nell’assist che porta al gol di Muntari che rianima i padroni di casa. Khoukhi, 4,5: macchia una prestazione solida con un bruttissimo errore che ...