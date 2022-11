Lombardia | app per ottimizzare spostamenti dipendenti si aggiudica ' Smart&Hack 2022'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Milano, 25 nov. (Adnkronos) - Un'app 'interamente' aziendale in grado non solo diglideitra casa e lavoro, promuovendo la cultura della mobilità sostenibile, ma anche di assicurare incentivi come buoni pasto aggiuntivi, bonus per l'uso di trasporti pubblici, permessi retribuiti e gift card a chi si muoverà in maniera intelligente. E' il progetto realizzato dal team 'Gmo' (dalle iniziali dei nomi degli autori) composto da 3 studenti dell'università statale di Milano che ha vinto Smart&Hack, il gran premio dei talenti promosso a Milano da Risorse, con il patrocinio della Regione, Città Metropolitana e Aci. Giacomo Ferretti, Mattia Lucarelli e Oliviero Petrucci avranno dunque la possibilità di collaborare con l'azienda Zucchetti di Lodi (che aveva lanciato la sfida sulla ...