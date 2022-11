Gesto emozionante di Edo De Laurentiis al Maradona per Diego VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si stanno moltiplicando le iniziative in città per ricordare il grandeArmando, scomparso il 25 novembre 2020 lasciando sgomenta l’intera Napoli e tutto il mondo del calcio. Un avvenimento che ancora oggi, inevitabilmente, viene ricordato con enorme dolore da tutti i tifosi azzurri, così come dimostrato dalla veglia che si sta tenendo in queste ore al murales dei Quartieri Spagnoli. Inoltre, in serata, è prevista una torciata all’esterno dello stadioArmando, a conferma di come questo giorno non sia ormai un giorno come gli altri per Napoli e non solo. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images): l’omaggio da pelle d’oca del vice presidente Edoardo DeAnche all’interno dello stadio ...