Foggia | frontale terrificante tra un furgone e un camion | tre persone morte | autista del tir sotto choc

Altra tragedia sulla strada: nel pomeriggio di venerdì 25 novembre, a Chieuti (comune in provincia di). per cause ancora da accertare, si è verificato un terrificante '' sulla Statale 16.tra un furgoncino e un camion, ci sono vittime . L'intervento dei soccorsi . Tragedia ...L'opera infatti è in concorso ufficiale alFilm Festival, che si tiene dal 20 al 26 novembre,... da guardare leggermente a distanza e in modocome fosse un'opera d'arte o anche come se ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...TERMOLI - Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente stradale sulla SS 16, in prossimità del km 608.