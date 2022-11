Covid | in Campania in netto aumento i ricoveri | 4 nuove vittime

Regione Campania

...8 miliardi di spese extra, derivanti per la gran parte dagli investimenti per ile dall'... All'attacco anche il governatore dellaVincenzo Di Luca : 'In queste condizioni credo che non ...... 43.662 in Lombardia 15.909 in Veneto 11.380 in12.340 nel Lazio 18.457 in Emilia - ... FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere, cosa succederà nei ... COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.100 positivi su 15.191 tamponi esaminati, 383 in meno di ...Ricoveri in netto aumento in Campania per il Covid. Nelle terapie intensive si passa dai 14 di ieri ai 17 di oggi ma l'incremento più elevato riguarda i reparti ordinari: dai 287 di ieri ai 321 di ogg ...