Claudia Pandolfi torna in tv | ecco la serie dove la vedremo

(Di venerdì 25 novembre 2022) Si chiama The Bad Guy ed è una produzione italiana Dopo l’avventura in Baby,tra le protagoniste di unatv. Prime Video ha svelato il trailer e il nuovo poster dellaOriginal italiana The Bad Guy. Nel cast Luigi Lo Cascio,, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane. The Bad Guy è diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e sarà presentata in anteprima mondiale – fuori concorso – alla 40a edizione del Torino Film Festival il prossimo 28 novembre. Sinossi di The Bad Guy conThe Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano ...

È disponibile il trailer ufficiale di The Bad Guy, serie con Luigi lo Cascio eche debutterà l'8 dicembre su Prime ...Prime Video ha condiviso online il nuovo trailer e il poster ufficiale della serie Original italiana The Bad Guy , con protagonisti Luigi Lo Cascio,, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane. The Bad Guy è diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana. Il progetto sarà presentato ...Stasera , in prima serata, su Canale, prima visione in chiaro del film tv «Mio fratello, mia sorella», prodotto da Lotus Production, una società di Leone Film ...Claudia Pandolfi e Alessandro Preziosi protagonisti di “Mio fratello, mia sorella”. Il film è uscito in esclusiva su Netflix nell’ottobre del 2021 e adesso sarà disponibile per la prima volta in chiar ...