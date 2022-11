Borse | Tokyo apre piatta Piazze asiatiche in ribasso

(Di venerdì 25 novembre 2022) Mercati orientali «orfani» di Wall Street chiusa per il Ringraziamento. C’è attesa per la riapertura e per i dati sul Pil tedesco

Lein Asia salgono per la terza seduta consecutiva in scia a quelle americane. La Fed che si ...a rallentare la velocità dei rialzi dei tassi di interesse ha portato ottimismo sui mercati e...Attesa per verbali Bce (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 nov - Partenza positiva per le[...] 24 novembre - 08:34 Borsa: dopo minute Fed Nikkei segue Wall Street e chiude a +0,...I nuovi casi di Covid in Cina continuano a salire, inanellando nuovi record giornalieri e mettendo sotto pressione la borsa di Hong Kong. Oggi le nuove inf ...Mercati orientali «orfani» di Wall Street chiusa per il Ringraziamento. C’è attesa per la riapertura e per i dati sul Pil tedesco ...