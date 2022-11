Borsa | Europa resta piatta guardando a Bce | Milano +0 | 1%

Agenzia ANSA

Ladi Amsterdam sale infatti dello 0,3%, Londra dello 0,2%, con Madrid e Milano nell'indice Ftse Mib in aumento dello 0,1%. In calo invece di uno speculare 0,1% Parigi e Francoforte. ...... Intesa Sanpaolo ha una forte presenza nell'area del Mediterraneo dove gestisce oltre 950 filiali operanti nel commercial banking in 12 paesi dell'centro orientale e del Nord Africa, servendo ... Borsa: Europa parte piatta, Londra +0,06% (Teleborsa) - L'indice delle società High Tech italiane si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'indice tecnologico dell'Area Euro. Il FTSE Italia Technolog ...I mercati azionari europei guardano alla boa di metà giornata sempre ondeggiando di poche frazioni attorno alla parità, con gli operatori che vorrebbero segnali chiari da Fed e Bce, strette tra l'infl ...