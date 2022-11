A Roma per Les Amandiers | Valeria Bruni Tedeschi | “su Sofiane Bennacer linciaggio mediatico”

Leggi su tuacitymag

(Di venerdì 25 novembre 2022) Doveva essere una mattina di cinema e ricordi personali per, attesa insieme a Louis Garrel (poi non arrivato) alla presentazionena del suo ultimo film d’ispirazione autobiografica, Les, o Forever Young in uscita in Italia il 1 dicembre e già passato all’ultima Festa del Cinema di, ma il ciclone che si è abbattuto sul protagonista del film e suo attuale compagno,ha di fatto proiettato un’ombra sull’appuntamento che la regista, davanti alla stampa, non ha ovviamente potuto ignorare. In una giornata in cui in tutto il mondo si celebra la necessità di combattere la piaga della violenza contro le donne, il quotidiano Liberatiòn rivela infatti in prima pagina indagini per stupro e violenze, ...